У німецькому зоопарку сталася пожежа в новорічну ніч, десятки тварин загинули

У результаті пожежі загинули понад 30 приматів

У середу після півночі, першого січня, в німецькому місті Крефельд сталася пожежа в зоопарку, в результаті якого загинули 30 мавп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Рятувальникам повідомили про пожежу в 0.38. Коли через кілька хвилин пожежники прибули на місце, будівлю зоопарку вже палахкотіло. Мавпятник згорів дотла.

"Наші найгірші побоювання стали реальністю. У мавпятнику не вижило жодна з тварин. Вольєр з горилами, який примикає до приміщення з мавпами, вдалося врятувати. У цьому вольєрі, побудованому в 2012 році, живе сім'я горил з семи особин", - йдеться в заяві зоопарку.

Причина пожежі ще не встановлена, але за даними ЗМІ, займання міг спричинити невдало запущений феєрверк. Пожежні поки не підтвердили цю версію.

"В результаті пожежі загинули понад 30 приматів, в тому числі найстаріша в Європі горила Маса, якій було 47 років. Також загинула велика кількість кажанів і птахів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку. Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі.

Також РБК-Україна писало, що 30 грудня в Донецькій області виникла пожежа в міському наркологічному диспансері міста Краматорська. Причина пожежі встановлюється.