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Интервью

Немецкий инвестор заявил об угрозе американских санкций "Северному потоку-2"

НовостиПолитика    20.06.2018 - 19:40
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)

США может наложить санкции "на любую из пяти компаний или на всех сразу в любой момент"

Немецкая компания Uniper, которая является партнером российского газового монополиста в строительстве "Северного потока-2", считает возможные санкции Соединенных Штатов Америки (США) "чрезвычайно опасными" для европейских участников проекта. Об этом сообщает РБК.

"Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума", - заявил член правления Uniper Райнер Хартманн.

Опасность санкций "нависает над нами" и США может наложить санкции на любую пяти компаний или на всех сразу в любой момент", добавил он.

Как сообщается, Uniper входит в консорциум инвесторов "Северного потока-2" совместно с компаниями Engie, OMV, Shell и BASF.

По его словам, европейские участники консорциума думают, "какое инвестиционное решение принять, пока есть еще время".

"Мы рассчитываем, что наше правительство и Еврокомиссия будут договариваться по этому вопросу с США", - сказал Хартманн.

Он считает, что переговоры вряд ли увенчаются успехом, "поскольку президент Трамп стремится обеспечить поставки на рынок Западной Европы американского сланцевого газа в виде сжиженного природного газа".

Напомним, ранее сообщалось, что Послы ЕС сегодня обсудят вопросы "Северного потока-2".

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Германия, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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