Посли ЄС сьогодні обговорять питання "Північного потоку-2"

Посли ЄС обговорять зміни до газової директиви, які ускладнюватимуть будівництво газопроводу

Посли країн Євросоюзу (ЄС) сьогодні, 20 червня 2018 року, обговорять питання "Північного потоку-2". Про це повідомляє "Польське радіо".

Як зазначається, сьогодні у Брюсселі посли ЄС вперше обговорять зміни до газової директиви, які ускладнюватимуть будівництво газопроводу "Північний потік-2".

"Відповідно до цих змін, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати євросоюзному законодавству", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, остаточна форма нормативних актів буде залежати від результатів переговорів урядів ЄС та депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2".