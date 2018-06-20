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Посли ЄС сьогодні обговорять питання "Північного потоку-2"

НовиниПолітика    20.06.2018 - 12:34
Ілюстративне фото (twitter.com provse)
Ілюстративне фото (twitter.com provse)

Посли ЄС обговорять зміни до газової директиви, які ускладнюватимуть будівництво газопроводу

Посли країн Євросоюзу (ЄС) сьогодні, 20 червня 2018 року, обговорять питання "Північного потоку-2". Про це повідомляє "Польське радіо".

Як зазначається, сьогодні у Брюсселі посли ЄС вперше обговорять зміни до газової директиви, які ускладнюватимуть будівництво газопроводу "Північний потік-2". 

"Відповідно до цих змін, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати євросоюзному законодавству", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, остаточна форма нормативних актів буде залежати від результатів переговорів урядів ЄС та депутатів Європарламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2".

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Теги публікації: Евросоюз, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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