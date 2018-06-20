Німецький інвестор заявив про загрозу американських санкцій "Північному потоку-2

США може накласти санкції "на будь-яку з п'яти компаній або на всіх відразу в будь-який момент"

Німецька компанія Uniper, яка є партнером російського газового монополіста у будівництві "Північного потоку-2", вважає можливі санкції Сполучених Штатів Америки (США) "надзвичайно небезпечними" для європейських учасників проекту. Про це повідомляє РБК.

"Це реальний ризик для всіх п'яти європейських членів консорціуму", - заявив член правління Uniper Райнер Хартманн.

Небезпека санкцій "нависає над нами" і США може накласти санкції "на будь-яку з п'яти компаній або на всіх відразу в будь-який момент", додав він.

Як повідомляється, Uniper входить в консорціум інвесторів "Північного потоку-2" разом з компаніями Engie, OMV, Shell і BASF.

За його словами, європейські учасники консорціуму думають, "яке інвестиційне рішення прийняти, поки є ще час".

"Ми розраховуємо, що наш уряд і Єврокомісія будуть домовлятися з цього питання з США", - сказав Хартманн.

Він вважає, що переговори навряд чи увінчаються успіхом, "оскільки президент Трамп прагне забезпечити постачання на ринок Західної Європи американського сланцевого газу у вигляді зрідженого природного газу".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Посли ЄС сьогодні обговорять питання "Північного потоку-2".