В городах Запада Украины риелторы бесплатно расселили более 100 тысяч беженцев
За 10 дней войны риелторы западноукраинских отделений АСНУ оказали безвозмездную помощь по розселению более 100 тысяч беженцев из Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской и других областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Юрия Питу, президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.
Города на Западе Украины переполнены заявками на расселение, хоть свободных мест нет уже 5 дней. Риелторы координируют расселение в школах, социально-бытовых объектах, общежитиях, но даже и здесь не хватает свободных мест", - отметил он.
Специалисты по недвижимости, вместе с органами местной власти, на фоне ажиотажа предотвращают необоснованное поднятие цен на аренду.
При этом более 30% владельцев квартир в западноукраинских областных центрах предоставили беженцам свое жилье вообще безвозмездно.
Кроме того, риелторы оказывают помощь по эвакуации населения, координируя выезд как можно большего количества людей из опасных городов и населенных пунктов.
Также совместно с Фондом государственного имущества Украины АСНУ ведет активную работу по выявлению подозрительных арендаторов, возможных диверсантов.
"Украина объединилась в беде, все работают и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, ради победы", - подытожил Юрий Пита.
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