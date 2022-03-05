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В городах Запада Украины риелторы бесплатно расселили более 100 тысяч беженцев

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Суббота 05 марта 2022 18:42
В городах Запада Украины риелторы бесплатно расселили более 100 тысяч беженцев Фото: на фоне ажиотажа местные риелторы предотвращают необоснованное поднятие цен на аренду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

За 10 дней войны риелторы западноукраинских отделений АСНУ оказали безвозмездную помощь по розселению более 100 тысяч беженцев из Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской и других областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Юрия Питу, президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Города на Западе Украины переполнены заявками на расселение, хоть свободных мест нет уже 5 дней. Риелторы координируют расселение в школах, социально-бытовых объектах, общежитиях, но даже и здесь не хватает свободных мест", - отметил он.

Специалисты по недвижимости, вместе с органами местной власти, на фоне ажиотажа предотвращают необоснованное поднятие цен на аренду.

При этом более 30% владельцев квартир в западноукраинских областных центрах предоставили беженцам свое жилье вообще безвозмездно.

Кроме того, риелторы оказывают помощь по эвакуации населения, координируя выезд как можно большего количества людей из опасных городов и населенных пунктов.

Также совместно с Фондом государственного имущества Украины АСНУ ведет активную работу по выявлению подозрительных арендаторов, возможных диверсантов.

"Украина объединилась в беде, все работают и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, ради победы", - подытожил Юрий Пита.

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