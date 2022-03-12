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Немецкий банк Commerzbank прекращает бизнес и разрывает все сделки в России

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Суббота 12 марта 2022 17:03
Немецкий банк Commerzbank прекращает бизнес и разрывает все сделки в России Фото: немецкий банк Commerzbank прекращает бизнес и разрывает все сделки в России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкий банк Commerzbank AG, вслед за конкурентом Deutsche Bank AG покидает рынок России. Также он отказывается от всех сделок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы прекратили вести новый бизнес в России и сворачиваем существующие соглашения. Конечно, мы придерживаемся санкций", - отмечает пресс-служба банка.

Добавим, что Deutsche Bank объявил о прекращении работы в России уже вчера.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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