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Немецкие врачи заявили, что состояние Навального позволяет его перевозку

Омск, Пятница 21 августа 2020 17:17
Немецкие врачи заявили, что состояние Навального позволяет его перевозку
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Немецкие врачи готовы вывезти его в клинику "Шарите"

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального позволяет его перевозку в Германию. К такому выводу пришли представители немецкой клиники "Шарите".

Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной", - заявила Ярмыш.

Напомним, ранее главный врач больницы в Омске Александр Мураховский заявил, что Навального не будут перевозить до стабилизации его состояния.

Российского оппозиционера Алексея Навального не будут эвакуировать из омской больницы до стабилизации его состояния. На таком решении настояли врачи из Москвы.

По словам Ярмыш главврач сказал, что решение оставить пациента в Омске было принято на консилиуме с немецкими врачами. Она подчеркнула, что это ложь.

Ранее также был назван основной рабочий диагноз Навального.

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