Немецкие ученые назвали комбинацию вакцин, которая лучше защищает от "Дельта"-штамма

Исследование немецких ученых показало высокую эффективность комбинации AstraZeneca и мРНК вакцин против "Дельта"-штамма COVID-19. При этом специалисты подчеркнули важность своевременного получения второй дозы препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, проведенного институтом имени Роберта Коха .

Ученые отмечают, что в настоящее время в Европе и Германии быстро распространяется "Дельта"-штамм коронавируса, который более заразен. Согласно результатам исследования, иммунный ответ после схемы прививки в комбинации препарата Vaxzevria (AstraZeneca) и мРНК-вакцины "явно превосходит иммунный ответ после прививки двумя дозами AstraZeneca.

Специалисты рекомендуют тем, кто получил Vaxzevria в качестве первой дозы вакцины от коронавируса, независимо от возраста, сделать вторую дозу вакциной мРНК. Интервал между уколами не должен превышать 4 недели.

При этом в институте подчеркнули важность своевременного получения второй дозы вакцины.