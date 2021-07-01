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Немецкие ученые назвали комбинацию вакцин, которая лучше защищает от "Дельта"-штамма

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Берлин, Четверг 01 июля 2021 22:12
Немецкие ученые назвали комбинацию вакцин, которая лучше защищает от "Дельта"-штамма Фото: немецкие ученые нашли комбинацию вакцины от "Дельта"-штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исследование немецких ученых показало высокую эффективность комбинации AstraZeneca и мРНК вакцин против "Дельта"-штамма COVID-19. При этом специалисты подчеркнули важность своевременного получения второй дозы препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, проведенного институтом имени Роберта Коха.

Ученые отмечают, что в настоящее время в Европе и Германии быстро распространяется "Дельта"-штамм коронавируса, который более заразен. Согласно результатам исследования, иммунный ответ после схемы прививки в комбинации препарата Vaxzevria (AstraZeneca) и мРНК-вакцины "явно превосходит иммунный ответ после прививки двумя дозами AstraZeneca.

Специалисты рекомендуют тем, кто получил Vaxzevria в качестве первой дозы вакцины от коронавируса, независимо от возраста, сделать вторую дозу вакциной мРНК. Интервал между уколами не должен превышать 4 недели.

При этом в институте подчеркнули важность своевременного получения второй дозы вакцины.

Напомним, новые исследования показали высокую эффективность вакцин Moderna и Pfizer. После прививки этими препаратами иммунитет может быть защищен от инфицирования COVID-19 в течение долгих лет.

Отметим, ученые также исследовали насколько могут быть эффективным вакцины против индийского штамма "Дельта".

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Германия Вакцина Коронавирус "Дельта"
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