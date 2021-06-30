Коронавирус "Дельта": Австралия отменила возрастные ограничения для вакцинации AstraZeneca
В Австралии отменили возрастные ограничения для взрослых, которые хотят вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca. Ранее австралийцев младше 60 лет предостерегали от этой прививки.
Об этом сообщает The Associated Press.
Соответствующее решение органы здравоохранения приняли из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта".
До этого австралийцев младше 60 лет предостерегали от прививки вакциной от AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоэмболических осложнений.
Сейчас в правительстве заявили, что решение о расширении доступности препарата от AstraZeneca основано на оценке риска.
Напомним, в некоторых регионах Австралии вводят локальные локдауны из-за вспышек коронавируса. Власти считают, что вспышки вызваны заразным вариантом коронавируса "Дельта".
Ранее жителям Канады, которые получили первую прививку вакциной от коронавирус AstraZeneca, советуют делать второй укол препаратами Pfizer или Moderna. Такое решение было принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей иммунореакции от такого смешанного использования"”