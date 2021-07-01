ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німецькі вчені назвали комбінацію вакцин, яка краще захищає від "Дельта"-штаму

Новость на русском →
Берлін, Четвер 01 липня 2021 22:12
Німецькі вчені назвали комбінацію вакцин, яка краще захищає від "Дельта"-штаму Фото: німецькі вчені знайшли комбінацію вакцини від "Дельта" - штаму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дослідження німецьких вчених показало високу ефективність комбінації AstraZeneca і мРНК вакцин проти "Дельта"-штаму COVID-19. При цьому спеціалісти підкреслили важливість своєчасного отримання другої дози препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження, проведеного інститутом імені Роберта Коха.

Вчені відзначають, що зараз в Європі та Німеччині швидко поширюється "Дельта"-штам коронавірусу, який більш заразний. Згідно з результатами дослідження, імунна відповідь після схеми щеплення в комбінації препарату Vaxzevria (AstraZeneca) і мРНК-вакцини "явно перевершує імунну відповідь після щеплення двома дозами AstraZeneca.

Фахівці рекомендують тим, хто отримав Vaxzevria в якості першої дози вакцини від коронавірусу, незалежно від віку, зробити другу дозу вакциною мРНК. Інтервал між уколами не повинен перевищувати 4 тижні.

При цьому в Інституті підкреслили важливість своєчасного отримання другої дози вакцини.

Нагадавши, нові дослідження показали високу ефективність вакцин Moderna і Pfizer. Після щеплення цими препаратами імунітет може бути захищений від інфікування COVID-19 протягом довгих років.

Зазначимо, вчені також досліджували наскільки можуть бути ефективними вакцини проти індійського штаму "Дельта".

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Вакцина Коронавірус "Дельта"
NEWS
В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає
В Україні офіційно запровадили COVID-сертифікат: що міститиме та хто його отримає
DAILY
Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно