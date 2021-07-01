ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID-19 в США

Новина українською →
США, Четверг 01 июля 2021 00:00
"Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID-19 в США Фото: Штамм «Дельта» стал самым распространенным в США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Крайне заразный штамм "Дельта" стал наиболее распространенным вариантом среди новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах. Доля "Дельты" достигла 40% от всех новых случаев заражения.

Об этом сказал доктор Уильям Ли, вице-президент по науке исследовательской компании Helix, в заявлении, предоставленном агентству Reuters.

Модели, основанные на 27717 образцах вируса из 687 округов, также показали, что штамм "Гамма", впервые выявленный в Бразилии, составляет около 15% среди новых случаев инфицирования.

Исследователи Helix отметили отдельные случаи появления "дочернего" варианта "Дельты" под названием "Дельта-плюс", но они "пока не видят никаких доказательств того, что это является движущей силой распространения "Дельты" по всей стране", сказал Ли.

Процент новых случаев заражения штаммом "Альфа", который впервые был выявлен в Великобритании, снизился с середины апреля с 70% до 42%, причем это произошло в течение шести недель.

Сейчас, по словам Ли, доля заражений "Альфой" упала до примерно 20%.

Лабораторные эксперименты показали, что мРНК-вакцина от Moderna Inc может достаточно эффективно защищать от новых штаммов коронавируса.

Исследователи вакцины Moderna изучили сыворотку крови, полученную от восьми добровольцев, которым неделей ранее ввели вторую дозу вакцины. Выяснилось, что вакцина вырабатывает антитела, способные нейтрализовать все штаммы, включая дополнительные версии "Беты", впервые идентифицированной в Южной Африке, и три разновидности штаммов, впервые обнаруженных в Индии, включая штаммы "Каппа" и "Дельта".

"Эти новые данные обнадеживают и укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna против COVID-19 должна сохранять защиту от новых штаммов", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила, что новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого течения.

Отметим, ВОЗ также допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "Дельта-плюс".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
Кулеба: украинцы и россияне - два разных народа
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти