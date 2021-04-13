Німецькі екологи подали позов до суду проти будівництва "Північного потоку-2"
Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і гідрографічного агентства (BSH). Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2" у водах Німеччини.
Про це повідомляється на сайті DUH.
DUH вважає незаконним схвалення подальшого будівництва Північного потоку - 2".
Як наголошується в повідомленні, регулятор ігнорує кліматичні наслідки, а також заперечує вплив на морських птахів через застарілі данні.
Крім того, в DUH впевнені в непотрібності "Північного потоку - 2" для Німеччини.
Зокрема у 2020 році уряд Німеччини затвердив оцінку майбутнього споживання газу, згідно з яким він скоротиться на 8% з 2020 по 2030 рік і на цілих 43% з 2020 2040 рік.
"Німеччині не потрібен мегапровод, що виробляє 100 мільйонів тонн CO2 на рік", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляло РБК-Україна, Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку - 2" у водах Німеччини.
Нагадаємо, видання Politico повідомило, що в Білому домі обговорюють можливість призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2". Він повинен буде сприяти закриттю газопроводу.