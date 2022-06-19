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Немецкая разведка помогает искать россиян, совершивших военные преступления в Украине

Немецкая разведка ищет россиян, совершивших военные преступления в Украине (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии совместно с федеральной разведывательной службой Германии располагает несколькими сотнями свидетельств военных преступлений российскими военнослужащими в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Эксперты двух структур пытаются установить не только непосредственных участников злодеяний, но также несущих ответственность в военном и политическом плане. Так, ведомство по уголовным делам использует материалы секретных служб. Например, спецслужба записала переговоры российских солдат, в которых сообщалось о зверствах в отношении мирного населения.

Цель расследований – выявить причастных, подтвердить их действия с помощью расследований и привлечь их к ответственности. Ведомство изучает все следы, ищет осведомителей и собирает доказательства.

Напомним, накануне Шольц в Киеве заверил, что Германия будет поддерживать предоставление кандидатского статуса для Украины.

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