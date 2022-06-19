Німецька розвідка допомагає шукати росіян, які вчинили військові злочини в Україні

Федеральне відомство у кримінальних справах Німеччини спільно з Федеральною розвідувальною службою Німеччини має кілька сотень свідчень військових злочинів російськими військовослужбовцями в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Експерти двох структур намагаються встановити не тільки безпосередніх учасників злодіянь, але також несуть відповідальність у військовому і політичному плані. Так, відомство у кримінальних справах використовує матеріали секретних служб. Наприклад, спецслужба записала переговори російських солдатів, в яких повідомлялося про звірства щодо мирного населення.

Мета розслідувань - виявити причетних, підтвердити їх дії за допомогою розслідувань і притягнути їх до відповідальності. Відомство вивчає всі сліди, шукає інформаторів і збирає докази.