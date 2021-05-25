Немецкая Lufthansa приостанавливает полеты в Минск

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня 2021 года. Пассажирам рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов на сайте перевозчика.

Издание отмечает, что авиакомпания отменила рейс Франкфурт-на-Майне - Минск, запланированный на 26 мая, и обратный, который должен был состояться 27 мая. "Мы еще принимаем решение о дальнейших рейсах (в Беларусь - ред.), до тех пор мы будем следить за ситуацией и находиться в постоянном контакте с немецкими властями", - заявили в Lufthansa.

На сайте авиакомпании появилось предупреждение о возможном изменении в расписании рейсов в Минск и обратно. Пассажирам рекомендуется заранее проверять их статус.

Напомним, днем 25 мая Lufthansa объявила о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Беларуси. На такой шаг в авиакомпании пошли после того, как белорусский режим 23 мая принудительно посадил самолет лоукостера Ryanair в Минске.