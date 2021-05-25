Немецкая Lufthansa приостанавливает полеты в Минск

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня 2021 года. Пассажирам рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов на сайте перевозчика.
Об этом сообщила немецкая деловая газета Handelsblatt.
Издание отмечает, что авиакомпания отменила рейс Франкфурт-на-Майне - Минск, запланированный на 26 мая, и обратный, который должен был состояться 27 мая. "Мы еще принимаем решение о дальнейших рейсах (в Беларусь - ред.), до тех пор мы будем следить за ситуацией и находиться в постоянном контакте с немецкими властями", - заявили в Lufthansa.
На сайте авиакомпании появилось предупреждение о возможном изменении в расписании рейсов в Минск и обратно. Пассажирам рекомендуется заранее проверять их статус.
Напомним, днем 25 мая Lufthansa объявила о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Беларуси. На такой шаг в авиакомпании пошли после того, как белорусский режим 23 мая принудительно посадил самолет лоукостера Ryanair в Минске.
Напомним, 23 мая белорусский режим при содействии истребления принудительно посадил самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать оппозиционера и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ Софии Сапеги. Авиалайнер сажали под предлогом якобы минирования. А сегодня в неприятный инцидент в Беларуси попала Lufthansa.
Как писало РБК-Украина, сегодня самолет Lufthansa, который должен был следовать во Франкфурт-на-Майне, более часа не выпускали из аэропорта "Минск", а пассажиров отправили на повторную проверку. Как заявили в аэропорту, на самолете Lufthansa искали взрывчатку после сообщения о якобы подготовке теракта.
Добавим, после вчерашнего инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний начали осуществлять рейсы в обход Беларуси. А Британия вообще запретила принимать самолеты из Беларуси.