Німецька Lufthansa призупиняє польоти до Мінська

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Мінська з Франкфурта-на-Майні до 3 червня 2021 року. Пасажирам рекомендується заздалегідь дізнаватися про статус рейсів на сайті перевізника.
Про це повідомила німецька ділова газета Handelsblatt.
Видання зазначає, що авіакомпанія скасувала рейс Франкфурт-на-Майні - Мінськ, запланований на 26 травня, і зворотний, який повинен був відбутися 27 травня. "Ми ще приймаємо рішення про подальші рейси (в Білорусь - ред.), до тих пір ми будемо стежити за ситуацією і перебувати в постійному контакті з німецькою владою", - заявили в Lufthansa.
На сайті авіакомпанії з'явилося попередження про можливу зміну в розкладі рейсів до Мінська і назад. Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти їх статус.
Нагадаємо, вдень 25 травня Lufthansa оголосила про припинення польотів своїх лайнерів у повітряному просторі Білорусі. На такий крок в авіакомпанії пішли після того, як Білоруський режим 23 травня примусово посадив літак лоукостера Ryanair в Мінську.
Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим за сприяння винищення примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати опозиціонера і засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку РФ Софії Сапеги. Авіалайнер садили під приводом нібито мінування. А сьогодні в неприємний інцидент в Білорусі потрапила Lufthansa.
Як писало РБК-Україна, сьогодні літак Lufthansa, який повинен був слідувати у Франкфурт-на-Майні, більше години не випускали з аеропорту "Мінськ", а пасажирів відправили на повторну перевірку. Як заявили в аеропорту, на літаку Lufthansa шукали вибухівку після повідомлення про нібито підготовку теракту.
Додамо, після вчорашнього інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній почали здійснювати рейси в обхід Білорусі. А Британія взагалі заборонила приймати літаки з Білорусі.