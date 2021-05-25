Німецька Lufthansa призупиняє польоти до Мінська

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила польоти до Мінська з Франкфурта-на-Майні до 3 червня 2021 року. Пасажирам рекомендується заздалегідь дізнаватися про статус рейсів на сайті перевізника.

Видання зазначає, що авіакомпанія скасувала рейс Франкфурт-на-Майні - Мінськ, запланований на 26 травня, і зворотний, який повинен був відбутися 27 травня. "Ми ще приймаємо рішення про подальші рейси (в Білорусь - ред.), до тих пір ми будемо стежити за ситуацією і перебувати в постійному контакті з німецькою владою", - заявили в Lufthansa.

На сайті авіакомпанії з'явилося попередження про можливу зміну в розкладі рейсів до Мінська і назад. Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти їх статус.

Нагадаємо, вдень 25 травня Lufthansa оголосила про припинення польотів своїх лайнерів у повітряному просторі Білорусі. На такий крок в авіакомпанії пішли після того, як Білоруський режим 23 травня примусово посадив літак лоукостера Ryanair в Мінську.