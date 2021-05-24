Немецкая Lufthansa прекращает летать над Беларусью

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить осуществление авиарейсов над Беларусью. На такой шаг пошли после того, как белорусский режим вчера принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair.
Об этом сообщил телеканал BFM TV.
Самолеты авиакомпании Lufthansa отныне будут летать в обход белорусского воздушного пространства. Также авиакомпания не будет осуществлять авиарейсы в Беларусь.
Напомним, вчера белорусский режим при содействии истребления принудительно посадил самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать оппозиционера и основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет сажали под предлогом якобы минирования. А сегодня в неприятный инцидент в Беларуси попала Lufthansa.
Как писало РБК-Украина, сегодня самолет Lufthansa, который должен был следовать во Франкфурт, более часа не выпускали из аэропорта "Минск", а пассажиров отправили на повторную проверку. Как заявили в аэропорту, на самолете Lufthansa искали взрывчатку после сообщения о якобы подготовке теракта.
Добавим, после вчерашнего инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний начали осуществлять рейсы в обход Беларуси. А Британия вообще запретила принимать самолеты из Беларуси.