В Беларуси более часа из аэропорта не выпускают самолет во Франкфурт, - Белсат

Из Национального аэропорта Минска уже час не выпускают самолет Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. Пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.

"Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи", - говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь из Минска в 14:20.

"Вылет во Франкфурт задерживается более чем на полчаса. Нам говорят, что людей на борт не пускают", - говорится в сообщении.