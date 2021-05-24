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В Беларуси более часа из аэропорта не выпускают самолет во Франкфурт, - Белсат

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Минск, Понедельник 24 мая 2021 15:21
В Беларуси более часа из аэропорта не выпускают самолет во Франкфурт, - Белсат Фото: в Минске более часа из аэропорта не выпускают самолет во Франкфурт (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Из Национального аэропорта Минска уже час не выпускают самолет Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. Пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.

Об этом сообщает "Белсат".

"Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи", - говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь из Минска в 14:20.

"Вылет во Франкфурт задерживается более чем на полчаса. Нам говорят, что людей на борт не пускают", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера самолет Ryanair рейса Афины - Вильнюс экстренно посадили, когда он пролетал над Беларусью. Причиной стало якобы сообщение о бомбе на борту, но уже известно, что ВВС Беларуси поднимали истребитель в воздух и угрожали сбить гражданский борт. В результате был задержан журналист Роман Протасевич и еще несколько человек. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков, за что грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в результате этого инцидента Европейский союз закроет сообщение с Беларусью и запретит полеты над этой страной.

А некоторые страны уже предлагают вынести вопрос с экстренной посадкой самолета на Совбез ООН.

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