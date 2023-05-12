Немає жодної секретної місії Ватикану щодо закінчення війни, - Подоляк

"Немає ніякої секретної місії, безумовно. Є певна участь Ватикану в гуманітарних складових щодо обміну тощо. Але це вже до Штабу (звертатися, - ред.) з обміну полоненими. Але між тим, не може бути ніякої секретної місії", - заявив він.

Водночас Подоляк підкреслив, що в питанні переговорного процесу посередником може бути хто завгодно. Зокрема, як і Китай, так і Ватикан.

Він додав, що принцип президента Володимира Зеленського в питанні мирних переговорів - максимальна прозорість.

"Поступово позиції радикалізувалися, тому що ми розуміли, що немає сенсу з Росією про щось говорити і сідати за стіл перемовин із президентом країни-агресора РФ Володимиром Путіним або його представниками. Це абсолютно точно позбавлене будь-якої раціональності", - сказав він.

Нагадаємо, 10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту до Будапешта, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви у Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

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