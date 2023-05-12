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Нет никакой секретной миссии Ватикана по окончанию войны, - Подоляк

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нет никакой секретной миссии Ватикана по поводу окончания войны. При этом инициатива Святого престола, которая касается переговорного процесса Украины и РФ, не согласовывалась с Киевом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Нет никакой секретной миссии, безусловно. Есть определенное участие Ватикана в гуманитарных составляющих по обмену и так далее. Но это уже в Штаб (обращаться, - ред.) по обмену пленными. Но между тем, не может быть никакой секретной миссии", - заявил он.

При этом Подоляк подчеркнул, что что в вопросе переговорного процесса посредником может быть кто угодно. В частности, как и Китай, так и Ватикан.

Он добавил, что принцип президента Владимира Зеленского в вопросе мирных переговоров - максимальная прозрачность.

"Постепенно позиции радикализировались, потому что мы понимали, что нет смысла с Россией о чем-то говорить и садиться за стол переговоров с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным или его представителями. Это абсолютно точно лишено любой рациональности", - сказал он.

Напомним, 10 апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Такое заявление понтифик сделал после своего визита в Будапешт, где встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

Однако позже в Офисе президента заявили, что Украине ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, о которой говорил Папа Римский Франциск. Власти страны не дали согласия на такие инициативы.

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ВатиканПапа римскийВойна России против УкраиныМихаил Подоляк