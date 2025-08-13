UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Володимир Зеленський заявив про понад 30 консультацій із партнерами для тиску на Росію. Україна та союзники прагнуть примусити РФ до чесного миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

За його словами, учасники цих обговорень представляють різні частини світу та мають різні бачення, але в цілому відстоюють спільні позиції щодо війни в Україні.

"Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна разом із партнерами використовує свій досвід, щоб не допустити обману з боку РФ.

Президент підкреслив, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до завершення війни.

"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, - точно можуть примусити Росію до миру", - зазначив він.

Зеленський подякував усім партнерам і країнам, які підтримують Україну в її прагненні до припинення війни та встановлення стабільного миру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський проведе розмову з лідерами країн Європи та президентом США Трампом 13 серпня. Заплановані три окремі онлайн-зустрічі.

Як повідомив речник уряду Німеччини, відеоконференція Трампа з Зеленським та європейськими лідерами очікується сьогодні о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом).

