"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну

За його словами, учасники цих обговорень представляють різні частини світу та мають різні бачення, але в цілому відстоюють спільні позиції щодо війни в Україні.

"Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна разом із партнерами використовує свій досвід, щоб не допустити обману з боку РФ.

Президент підкреслив, що наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до завершення війни.

"Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, - точно можуть примусити Росію до миру", - зазначив він.

Зеленський подякував усім партнерам і країнам, які підтримують Україну в її прагненні до припинення війни та встановлення стабільного миру.