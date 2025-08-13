RU

"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский заявил о более 30 консультациях с партнерами для давления на Россию. Украина и союзники стремятся принудить РФ к честному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

По его словам, участники этих обсуждений представляют разные части мира и имеют разные видения, но в целом отстаивают общие позиции относительно войны в Украине.

"Надо заканчивать эту войну. Надо давить на Россию ради честного мира", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с партнерами использует свой опыт, чтобы не допустить обмана со стороны РФ.

Президент подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к завершению войны.

"Наши скоординированные усилия и совместные шаги - Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, - точно могут принудить Россию к миру", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех партнеров и страны, которые поддерживают Украину в ее стремлении к прекращению войны и установлению стабильного мира.

Напомним, чтопрезидент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с лидерами стран Европы и президентом США Трампом 13 августа. Запланированы три отдельные онлайн-встречи.

Как сообщил представитель правительства Германии, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами ожидается сегодня в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву).

