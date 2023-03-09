Немає води, світла, опалення, не ходить транспорт. Мер Житомира розповів про наслідки атаки

"З крана не тече вода, у більшості будинків немає електроенергії. Ситуація складна. Енергетики, комунальники роблять все можливе", - розповів він.

За даними Сухомлина, через декілька годин в місті зможуть подати воду, включити тепло, "а так буде складно".

"Електротранспорт виводити неможливо, немає потужностей. І дуже багато буде обмежень з точки зору енергопостачання", - додав він.

Як розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, сьогодні вночі ворог завдав удару по регіону дронами-камікадзе. Було уражено один з об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів", - розповів він.

За інформацією Бунечка, енергетикам вдалося заживити об'єкти критичної інфраструктури області.

"Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу. Жертв та постраждалих попередньо немає",, - констатував голова регіону.