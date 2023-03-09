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Нет воды, света, отопления, не ходит транспорт. Мэр Житомира рассказал о последствиях атаки

Фото: из-за обстрела Житомира 9 марта в городе пропали вода, свет и отопление (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

После массированной атаки Житомира в городе нет воды, света, отопления, не ходит электротранспорт. В регионе поврежден энергообъект, в области без света остаются 150 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Житомира Сергея Сухомлина.

"Из крана не течет вода, в большинстве домов нет электроэнергии. Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное", - рассказал он.

По данным Сухомлина, через несколько часов в городе смогут подать воду, включить тепло, "а так будет сложно".

"Электротранспорт выводить невозможно, нет мощностей. И очень много будет ограничений с точки зрения энергоснабжения", – добавил он.

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сегодня ночью враг нанес удар по региону дронами-камикадзе. Был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры.

"Без энергоснабжения почти 150 тысяч абонентов", - рассказал он.

По информации Бунечко, энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области.

"Они смогут начать переключение потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар. Жертв и пострадавших предварительно нет", - констатировал глава региона.

Как сообщалось, в четверг, 9 марта, после российского обстрела дронами Shahed-136 большинство жителей Житомира остались без света и воды.

Напомним, в результате массированного обстрела Украины в Житомирской области, а также еще в двух областях введены ограничения энергоснабжения. Целью РФ снова стали энергетические объекты.

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Житомир