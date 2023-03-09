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В Житомирі після обстрілу немає світла і води

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Четвер 09 березня 2023 07:20
В Житомирі після обстрілу немає світла і води Фото: через обстріл Житомир залишився без світла і води (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 9 березня, після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишились без світла та води.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що за попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. Електротранспорт тимчасово не працює, в місті плануютться обмеження електроспоживання. На об'єктах критичної інфраструктури застосовуватимуть генератори.

Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

В якості превентивного заходу в трьох областях застосували екстренні відключення світла.

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