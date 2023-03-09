В Житомирі після обстрілу немає світла і води

Фото: через обстріл Житомир залишився без світла і води (GettyImages)

В четвер, 9 березня, після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишились без світла та води.

Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.