Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Немає тепла та аварійні відключення світла: у Лозовій знеструмлені котельні після атаки РФ

Фото: у Лозовій знеструмлені котельні після атаки РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок російського обстрілу Лозової Харківської області у вівторок 11 листопада місто залишилося без теплопостачання та введені аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Лозової Сергія Зеленського.

За словами міського голови, ворог знову пошкодив критичну інфраструктуру на Лозівщині.

"Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання", - розповів Зеленський.

Водночас об’єкти водного господарства залишаються у роботі завдяки альтернативним джерелам живлення.

"Об’єкти водного господарства менш потужні, тому маємо можливість підтримувати водопостачання та водовідведення", - зазначив міський голова.

Лозова - місто в Харківській області, розташоване на південному сході регіону, одне з найбільших промислових і транспортних центрів області. Через місто проходять важливі залізничні та автомобільні шляхи, зокрема вузлова станція Лозова – одна з ключових на залізниці.

Лозова - це важлива вузлова залізнична станція. Також це друге за чисельністю населення місто в області після Харкова.

 

Російські атаки 11 листопада

Зранку у вівторок у центральних, північних та східних областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики з російського Курська.

Вже через декілька хвилин вибух пролунав у Харківській області. Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, вибух було чутно за межами міста.

В ніч на 11 листопада російські війська також атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.

Крім того, пошкоджень зазнали складські приміщення та адмінбудівля. Жертв немає, але є постраждалий з осколковими пораненнями.

ХарківВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВідключеня світла