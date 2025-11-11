Немає тепла та аварійні відключення світла: у Лозовій знеструмлені котельні після атаки РФ

За словами міського голови, ворог знову пошкодив критичну інфраструктуру на Лозівщині.

"Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання", - розповів Зеленський.

Водночас об’єкти водного господарства залишаються у роботі завдяки альтернативним джерелам живлення.

"Об’єкти водного господарства менш потужні, тому маємо можливість підтримувати водопостачання та водовідведення", - зазначив міський голова.

Лозова - місто в Харківській області, розташоване на південному сході регіону, одне з найбільших промислових і транспортних центрів області. Через місто проходять важливі залізничні та автомобільні шляхи, зокрема вузлова станція Лозова – одна з ключових на залізниці.

