Нет тепла и аварийные отключения света: в Лозовой обесточены котельные после атаки РФ

По словам городского головы, враг снова повредил критическую инфраструктуру на Лозовщине.

"Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение", - рассказал Зеленский.

В то же время объекты водного хозяйства остаются в работе благодаря альтернативным источникам питания.

"Объекты водного хозяйства менее мощные, поэтому имеем возможность поддерживать водоснабжение и водоотведение", - отметил городской голова.

Лозовая - город в Харьковской области, расположенный на юго-востоке региона, один из крупнейших промышленных и транспортных центров области. Через город проходят важные железнодорожные и автомобильные пути, в частности узловая станция Лозовая - одна из ключевых на железной дороге.

Лозовая - это важная узловая железнодорожная станция. Также это второй по численности населения город в области после Харькова.