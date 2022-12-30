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Немає такого плану вивезти всю Україну. Резніков висловився про евакуацію

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Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 21:58
Немає такого плану вивезти всю Україну. Резніков висловився про евакуацію Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У разі повторного наступу Російської Федерації на Україну повної евакуації населення не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час інтерв'ю "LB".

На запитання, чи є якісь плани евакуації мирного населення, якщо все ж таки повторний наступ станеться, міністр оборони дав чітку відповідь, що масової евакуації не буде.

"У нас мирне населення сьогодні в окупації, мирне населення сьогодні воює, мирне населення дбає про економіку. Немає такого плану вивезти всю країну з країни, і хто залишиться в Україні?", - сказав Резніков.

Він пояснив, що є конкретні плани з евакуації на місцях, проте наголосив, що евакуація мирного населення це нелегке питання.

"Коли є загроза в конкретному регіоні, населення попереджається і дається можливість дійсно виїхати з місця ведення активних бойових дій. Це робить офіційно уряд, відповідно, закликає, пропонує, відкриваються гуманітарні коридори, повна допомога і сприяння", - пояснив міністр.

Він також розповів, що в країні й раніше були продумані плани евакуації, зокрема вони стосувались евакуація міністерств у разі початку війни, вторгнення в Україну, але за старим планом - всі захищені пункти управління розташовані на сході та півночі України.

"Готувалися вони ще за радянської доби, і всі думали, що ворог нападе з Європи. А сусід такий величезний, дружній, ніколи не нападе, а буде, навпаки, захищати. Усе вийшло навпаки", - додав Резніков.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі.

Раніше ми писали, що в Німеччині не виключають, що новий наступ Росії розпочнеться у квітні 2023 року.

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