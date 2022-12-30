ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нет такого плана вывезти всю Украину. Резников высказался об эвакуации

Новина українською →
Украина, Пятница 30 декабря 2022 21:58
Нет такого плана вывезти всю Украину. Резников высказался об эвакуации Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В случае повторного наступления Российской Федерации на Украину полной эвакуации населения не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова во время интервью "LB".

На вопрос, есть ли какие-либо планы эвакуации мирного населения, если все же повторное наступление произойдет, министр обороны дал четкий ответ, что массовой эвакуации не будет.

"У нас мирное население сегодня в оккупации, мирное население сегодня воюет, мирное население работает на экономику. Нет такого плана вывезти всю страну из страны, и кто останется в Украине?", - сказал Резников.

Он пояснил, что есть конкретные планы по эвакуации на местах, однако подчеркнул, что эвакуация мирного населения это нелегкий вопрос.

"Когда есть угроза в конкретном регионе, население предупреждается и дается возможность действительно выехать с места ведения активных боевых действий. Это делает официально правительство, соответственно призывает, предлагает, открываются гуманитарные коридоры, полная помощь и содействие", - пояснил министр.

Он также рассказал, что в стране и раньше были продуманы планы эвакуации, в частности, они касались эвакуации министерств в случае начала войны, вторжения в Украину, но по старому плану - все защищенные пункты управления расположены на востоке и севере Украины.

"Готовились они еще в советские времена, и все думали, что враг нападет из Европы. А сосед такой огромный, дружеский, никогда не нападет, а будет, наоборот, защищать. Все вышло наоборот", - добавил Резников.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси.

Ранее мы писали, что в Германии не исключают, что новое наступление России начнется в апреле 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Алексей Резников Война России против Украины
NEWS
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок