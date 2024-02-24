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Немає такого дня, щоб в Україну не приїхало щось зі зброї, - Кулеба

Україна, Субота 24 лютого 2024 17:46
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Немає такого дня, щоб в Україну не приїхало щось зі зброї, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Союзники України щоденно направляють різні види озброєння, щоб українці могли чинити опір російським терористам. Однак їх недостатньо.

Про це розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Немає такого дня, щоб в Україну не приїхало щось зі зброї. Навіть зараз. Але цього все одно замало, бо масштаб війни такий, що треба постійно нарощувати поставки", - сказав Кулеба.

За його словами, снаряди наразі надходять, але не в достатній кількості.

"Зараз вся команда президента (українського президента Володимира Зеленського, - ред.) як кулеметна черга на кожному кроці: снаряди, снаряди, снаряди. Ми бачимо вже нові обіцянки, нові контракти та нові рішення, що збільшать постачання снарядів в Україну в найближчому майбутньому", - додав міністр.

Дефіцит снарядів

Нагадаємо, зараз в українських військових через проблеми з постачаннями від США дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно ЗСУ довелося відступити з Авдіївки.

Однак допомогти зі снарядами обіцяли Україні в Європейському союзі. На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак ЄС не зміг вкластися у заплановані терміни, тому продовжує роботу над цим питанням.

У лютому президент Чехії Петр Павел розповів, що Прага знайшла за кордоном 800 тисяч снарядів для України, але їй потрібна допомога з фінансуванням, щоб забезпечити це постачання.

А днями про пакети військової підтримки, до яких увійдуть артилерійські снаряди, оголосили Британія та Іспанія.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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