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Немає інтернету, не працюють магазини та аптеки. Мер Енергодара розповів про російську "евакуацію"

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Енергодар, Вівторок 09 травня 2023 13:11
Немає інтернету, не працюють магазини та аптеки. Мер Енергодара розповів про російську "евакуацію" Ілюстративне фото: мер Енергодара розповів про російську "евакуацію" (t.me/u_now)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують "евакуювати" людей з Енергодара. Вони також вивозять свою документацію та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитро Орлова у коментарі "Новинам Приазов'я".

"Повивозили вони обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу, також десь тиждень тому все повивозили. Не працює стаціонарний інтернет, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж є певний по продуктах та засобів першої необхідності. АЗС також та банкомати порожні", - сказав він.

Орлов зазначив, що більшість місцевих мешканців, які співпрацювали з росіянами, виїхали з Енергодара заздалегідь. Він додав, що окупаційна влада активно вивозить свою документацію з міста.

"Вивозять всі об’єкти, які вони окупували, в яких вони займалися генерацією якихось папірців, які можуть підтверджувати їхні злочини. Вони їх пакують вже третій день і вивозяться", - зазначив мер міста.

При цьому Орлов не виключає, що такі дії окупантів можуть бути провокацією.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали "евакуацію" місцевих з Енергодару.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров зазначав, що загарбники намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних.

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