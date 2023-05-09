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Нет интернета, не работают магазины и аптеки. Мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации"

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Энергодар, Вторник 09 мая 2023 13:11
Нет интернета, не работают магазины и аптеки. Мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации" Иллюстративное фото: мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации" (t.me/u_now)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают "эвакуировать" людей из Энергодара. Они также вывозят документацию и оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрий Орлова в комментарии "Новостям Приазовья".

"Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа, также где-то неделю назад все вывезли. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж есть определенный по продуктам и средствам первой необходимости. АЗС также и банкоматы пусты", - сказал он.

Орлов отметил, что большинство местных жителей, которые сотрудничали с россиянами, выехали из Энергодара заранее. Он добавил, что оккупационные власти активно вывозят свою документацию из города.

"Вывозят все объекты, которые они оккупировали, в которых они занимались генерацией каких-то бумажек, которые могут подтверждать их преступления. Они их упаковывают уже третий день и вывозятся", - отметил мэр города.

При этом Орлов не исключает, что подобные действия оккупантов могут быть провокацией.

РБК-Украина сообщало, что россияне начали "эвакуацию" местных из Энергодара.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров отмечал, что захватчики пытаются уехать из Запорожской области под видом гражданских.

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Энергодар Запорожская область
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