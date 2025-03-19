"Немає іншого вибору". Польща може замінувати кордони з РФ та Білоруссю

Польща може розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Павела Бейду, якого цитує RMF24.

Коментуючи денонсацію Оттавського договору, Бейда заявив, що у Польщі "немає іншого виходу", оскільки ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордоні, є серйозною. "Це буде одним з елементів "Східного щита"... Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти, - заявив заступник міністра оборони Польщі.