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Немає грошей - попроси у батьків! monobank запустив нову функцію у застосунку для дітей

16:30 31.08.2026 Пн
2 хв
Команда monobank продовжує розвиватись та предоставляє нові можливості для своїх клієнтів, в тому числі і неповнолітніх
aimg Юлія Бойко
monobank запустив нову функцію у додатку для дітей (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У дитячому застосунку monobank з'явилася кнопка "Попросити гроші у батьків".Тепер не треба очікувати вечірньої розмови, щоб попросити кошти на смаколики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Telegram.

"Раніше дитині треба було зловити батьків у правильний момент, попросити, пояснити, скільки і навіщо - це аж трохи набридало. Тепер все простіше", - розповідає він.

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За словами Гороховського, принцип простий: дитина натискає кнопку, вказує суму і пише коментар - батьки отримують сповіщення і можуть скинути гроші або відхилити запит.

"У батьків є 24 години на відповідь. А у дітей не більше 5 запитів на день (щоб не перестаратися)", - констатує він, додаючи, що "кишенькові ще ніколи не були такими зручними".

У дитячому застосунку monobank з'явилася кнопка "Попросити гроші у батьків" (фото: t.me/OGoMono)

Нагадаємо, минулого тижня monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.

До того ж, як повідомлялось раніше, monobank запустив власну платформу для продажу речей - monoбазар. Користувачі можуть безпечно продавати та купувати товари, з розстрочкою і мінімальною комісією.

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