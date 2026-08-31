Немає грошей - попроси у батьків! monobank запустив нову функцію у застосунку для дітей

У дитячому застосунку monobank з'явилася кнопка "Попросити гроші у батьків".Тепер не треба очікувати вечірньої розмови, щоб попросити кошти на смаколики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Telegram.
"Раніше дитині треба було зловити батьків у правильний момент, попросити, пояснити, скільки і навіщо - це аж трохи набридало. Тепер все простіше", - розповідає він.
За словами Гороховського, принцип простий: дитина натискає кнопку, вказує суму і пише коментар - батьки отримують сповіщення і можуть скинути гроші або відхилити запит.
"У батьків є 24 години на відповідь. А у дітей не більше 5 запитів на день (щоб не перестаратися)", - констатує він, додаючи, що "кишенькові ще ніколи не були такими зручними".
У дитячому застосунку monobank з'явилася кнопка "Попросити гроші у батьків" (фото: t.me/OGoMono)
Нагадаємо, минулого тижня monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.
До того ж, як повідомлялось раніше, monobank запустив власну платформу для продажу речей - monoбазар. Користувачі можуть безпечно продавати та купувати товари, з розстрочкою і мінімальною комісією.