Немає грошей - попроси у батьків! monobank запустив нову функцію у застосунку для дітей

"Раніше дитині треба було зловити батьків у правильний момент, попросити, пояснити, скільки і навіщо - це аж трохи набридало. Тепер все простіше", - розповідає він.

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За словами Гороховського, принцип простий: дитина натискає кнопку, вказує суму і пише коментар - батьки отримують сповіщення і можуть скинути гроші або відхилити запит.



"У батьків є 24 години на відповідь. А у дітей не більше 5 запитів на день (щоб не перестаратися)", - констатує він, додаючи, що "кишенькові ще ніколи не були такими зручними".

У дитячому застосунку monobank з'явилася кнопка "Попросити гроші у батьків" (фото: t.me/OGoMono)