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Новий рекорд: monobank перетнув позначку у 11 млн клієнтів

11:48 31.08.2026 Пн
1 хв
Команда банку продовжує працювати під час війни та готує нові проєкти
aimg Анна Березіна
Новий рекорд: monobank перетнув позначку у 11 млн клієнтів monobank встановив новий рекорд за кількістю клієнтів (фото: РБК-Україна)
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Минулого тижня monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Threads.

У mono подякували клієнтам за довіру, критику та підтримку, адже усе це допомагає банку розвиватися.

"Цього вівторка у нас стало 11 мільйонів клієнтів, але через увесь цей треш, що відбувається навколо, ми навіть не звернули на це уваги", - написав Олег Гороховський.

Також він висловив вдячність команді, яка щодня щось вигадує, експериментує, "вилизує" і не зупиняється ні на хвилину, та одякував Збройним силам України за можливість продовжувати працювати під час війни.

Новий рекорд: monobank перетнув позначку у 11 млн клієнтівСкриншот threads.com/@gorokhovsky

"Ми продовжуємо, у нас багато планів і цілей, ідей і надій", - наголосили в mono.

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Нагадаємо, продуктова екосистема mono проводить вже третю хвилю оплачуваної ШІнтернатури. Її учасники протягом трьох місяців працюватимуть над реальними проєктами разом із менторами, а найкращі зможуть отримати офер.

Раніше ми також розповідали про роль mono-кота в айдентиці monobank, та як цей персонаж став символом бренду.

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