Новий рекорд: monobank перетнув позначку у 11 млн клієнтів
Минулого тижня monobank досяг позначки у 11 млн клієнтів. Попри війну команда продовжує щоденну роботу над розвитком банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Олега Гороховського у Threads.
У mono подякували клієнтам за довіру, критику та підтримку, адже усе це допомагає банку розвиватися.
"Цього вівторка у нас стало 11 мільйонів клієнтів, але через увесь цей треш, що відбувається навколо, ми навіть не звернули на це уваги", - написав Олег Гороховський.
Також він висловив вдячність команді, яка щодня щось вигадує, експериментує, "вилизує" і не зупиняється ні на хвилину, та одякував Збройним силам України за можливість продовжувати працювати під час війни.
Скриншот threads.com/@gorokhovsky
"Ми продовжуємо, у нас багато планів і цілей, ідей і надій", - наголосили в mono.
Нагадаємо, продуктова екосистема mono проводить вже третю хвилю оплачуваної ШІнтернатури. Її учасники протягом трьох місяців працюватимуть над реальними проєктами разом із менторами, а найкращі зможуть отримати офер.
Раніше ми також розповідали про роль mono-кота в айдентиці monobank, та як цей персонаж став символом бренду.