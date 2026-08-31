Нет денег - попроси у родителей! monobank запустил новую функцию в приложении для детей

"Раньше ребенку надо было поймать родителей в правильный момент, попросить, объяснить, сколько и зачем - это немного надоедало. Теперь все проще", - рассказывает он.

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По словам Гороховского, принцип прост: ребенок нажимает кнопку, указывает сумму и пишет комментарий - родители получают уведомление и могут сбросить деньги или отклонить запрос.



"У родителей есть 24 часа на ответ. А у детей не больше 5 запросов в день (чтобы не переусердствовать)", - констатирует он, добавляя, что "карманные еще никогда не были такими удобными".

В детском приложении monobank появилась кнопка "Попросить деньги у родителей" (фото: t.me/OGoMono)