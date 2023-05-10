Немає договору: у Словаччині назвали причину припинення постачання електроенергії з України

"Основною причиною обмеження торгівлі електроенергією в експортному напрямку з України є те, що дотепер не було укладено комерційну угоду, яка б збалансовано охоплювала складні процеси односторонніх щоденних аукціонів за профілем SK-UA", - йдеться у відповіді.

У регуляторі Словаччини зазначили, що односторонні щоденні аукціони організуються і зараз, але потужність, що пропонується на них для експорту з України, становить 0 МВт.

Збільшити потужність для експортного постачання словацька сторона зможе після підписання комерційної угоди з "Укренерго".

"Припускається, що збільшення передавальних потужностей, що пропонуються в рамках щоденних односторонніх аукціонів у напрямку з України, буде здійснено після укладання відповідної комерційної угоди між SEPS та "Укренерго", - зазначили в компанії.

Водночас "Укренерго" подало проект договору словацькій стороні. Підписання очікується після узгодження документа SEPS.