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Нет договора: в Словакии назвали причину прекращения поставок электроэнергии из Украины

Фото: экспорт электроэнергии в Словакию прекратился из-за отсутствия договора (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Прекращение поставок электроэнергии из Украины в Словакию с 21 апреля произошло из-за отсутствия коммерческого соглашения между операторами систем передач э/э обеих стран: "Укрэнерго" и SEPS.

Об этом сообщили в компании SEPS в ответ на запрос РБК-Украина, после выхода материала "Не поделили деньги. Почему остановился экспорт электроэнергии из Украины в Словакию".

"Основной причиной ограничения торговли электроэнергией в экспортном направлении из Украины является то, что до настоящего времени не было заключено коммерческое соглашение, которое бы сбалансировано охватывало сложные процессы односторонних ежедневных аукционов по профилю SK-UA", - говорится в ответе.

В регуляторе Словакии отметили, что односторонние ежедневные аукционы организуются и в настоящее время, но мощность, предлагаемая на них для экспорта из Украины, составляет 0 МВт.

Увеличить мощность для экспортных поставок словацкая сторона сможет после подписания коммерческого соглашения с "Укрэнерго".

"Предполагается, что увеличение передающих мощностей, предлагаемых в рамках ежедневных односторонних аукционов в направлении из Украины, будет осуществлено после заключения соответствующего коммерческого соглашения между SEPS и "Укрэнерго", - отметили в компании.

В то же время, "Укрэнерго" подало проект договора словацкой стороне. Подписание ожидается после согласования документа SEPS.

Напомним, по данным "Укрэнерго", по состоянию на 9 мая продолжался экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу. Импорт в Украину отсутствует.

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Электроэнергия