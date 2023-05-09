Не поділили гроші. Чому зупинився експорт електроенергії з України до Словаччини

Третій тиждень відсутній експорт електроенергії до Словаччини. Кожен день "простою" вартує 20 млн гривень прибутку. РБК-Україна розбиралося, чому припинилися постачання і чи є перспектива відновлення експорту.

Вже третій тиждень Україна не може поновити експорт електроенергії до Словаччини. Його було припинено з 21 квітня через те, що словацький оператор системи передачі SEPS відмовився надавати доступ до міждержавного перетину з Україною.

Причина в тому, що український оператор "Укренерго" починав проведення аукціонів щодо розподілу пропускної спроможності на півгодини раніше, ніж словацький. За неофіційною версією, словаки розцінили це як порушення домовленостей. Хоча в "Укренерго" вважають, що жодних домовленостей не порушували, а збиралися проводити аукціони на тих самих умовах, як і раніше.

Таким чином, експорту е/е до Словаччини немає вже 19 днів.

Півроку без експорту

Експорт електроенергії до країн Європи став можливим після приєднання української енергосистеми до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E у березні минулого року. Спочатку проходили некомерційні постачання для балансування системи, а з червня стали можливі експортно-імпортні операції.

Враховуючи, що в Європі ціна на е/е була майже в 4 рази вищою, ніж в Україні, експорт був дуже вигідним. Прибуток отримувало "Укренерго" від продажу потужностей, виробники та трейдери – від продажу електроенергії.

У жовтні після початку обстрілів енергетичної інфраструктури експорт довелося припинити через дефіцит генерації. При цьому виторг від експорту минулого року склав понад 542 млн доларів.

Нестача е/е виникла через захоплення росіянами ЗАЕС та руйнування теплових електростанцій. Україні знадобився не експорт, а імпорт е/е.

Навесні, коли споживання знизилося та на пошкоджених об'єктах провели відновлювальні роботи, можливість експорту з'явилася знову. Профіцит електроенергії виник у лютому-березні. Але тоді відновити експорт не наважувалися, оскільки не у всіх населених пунктах електропостачання було відновлено (Одеська та Житомирська області).

Незважаючи на те, що експорт ніяк не впливав на відновлення електропостачання (відключення були пов'язані із системою передачі, а не з генерацією), влада боялася, що продаж е/е до Європи буде неправильно зрозумілий усередині країни. "Пояснити суспільству, чому ви експортуєте електроенергію, коли у вас не підключено внутрішніх споживачів, було досить складно", – зазначив співрозмовник РБК-Україна, знайомий з процесом обговорення цього питання.

Відновити експорт наважилися лише на початку квітня. Після відповідного наказу міністра енергетики Германа Галущенка з 11 та 12 квітня почалися постачання до Молдови (99-134 МВт на годину) та до Польщі (75 МВт на годину) відповідно. З 17 квітня – до Словаччини (200 МВт на годину). Але до Словаччини експорт йшов лише 4 дні.

Чому виникла проблема

Постачання е/е до Словаччини проводилося за системою односторонніх аукціонів. За домовленістю, яка була досягнута ще в березні минулого року з операторами країн-партнерів. Вона передбачала, що аукціон проводить українська сторона, і всі отримані від продажу потужностей гроші залишаються у "Укренерго". Це була своєрідна фінансова підтримка для України в умовах активних бойових дій.

Такі умови могли діяти до кінця 2022 року, потім усними домовленостями термін продовжили до кінця першого кварталу 2023 року. При цьому кожна країна приймала рішення про імпорт, виходячи із власних інтересів.

З квітня планувалося перейти на спільні аукціони згідно з європейськими нормами. В ідеалі вони мали бути не односторонніми (проводить країна-експортер та країна-імпортер), а спільними (загальний аукціон для обох країн) на аукціонній платформі JAO. Прибуток у цьому разі ділиться навпіл, хоча можлива й інша пропорція за погодженням сторін.

Але для переходу на нові умови Україні потрібно було ухвалити низку змін законодавства. Зокрема, змінити закон про ринок електроенергії, скасувати ПДВ, запровадити норму про повернення коштів за викуп перетину у разі виникнення ситуації “форс мажору” (зараз це не передбачено) та зняти обмеження для валютних операцій для розрахунку з партнерами. Це компетенція ВР та НБУ. Але попередньо НКРЕКУ мала узгодити порядок проведення спільних аукціонів.

Проекти нового порядку, у тому числі і проект договору зі словацьким оператором, мала підготувати “Укренерго”, стверджують у регуляторі. В “Укренерго” заявили, що давно подали документи до НКРЕКУ. Але там кажуть, що необхідних документів немає досі, а ті, які подано, не стосуються роботи зі Словаччиною. "Нині "НЕК "Укренерго" не надала НКРЕКУ договір, узгоджений зі словацькою стороною", – заявили в регуляторі 4 травня.

Пізніше в "Укренерго" підтвердили, що подали проект порядку довгострокового розподілу потужностей не зі Словаччиною, а з Румунією, причому ще минулого року. І якби він був схвалений регулятором, то в Румунію вже йшов би експорт і швидше погодили б порядок з іншими партнерами, у тому числі зі Словаччиною. Але в НКРЕКУ чекають на проект саме зі Словаччиною.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ситуація схожа на те, що "Укренерго" та НКРЕКУ влаштовують абсолютно незрозумілу документальну тяганину, причому не зовсім ясно, заради чого це відбувається.

“Поки що ми бачимо повну бюрократичну неузгодженість дій. Технічні можливості для експорту створені, але про комерційні ніяк не можуть домовитися і узгодити”, - зазначив експерт у коментарі РБК-Україна.

"Бюрократичними іграми" називає ситуацію і директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Він вважає, що НКРЕКУ має не чекати на пропозиції від оператора, а самостійно підготувати всі необхідні документи.

"Укренерго" не має подавати жодних проектів. Це суб'єкт господарювання, регулятор повинен сам формувати правила гри і готувати зміни законодавства. Суб'єкт господарювання не може формувати правила гри, оскільки він зацікавлена особа", – заявив Омельченко в коментарі виданню.

Ніхто не хоче втрачати гроші

Чотири дні у квітні проводилися односторонні торги з продажу перетину зі Словаччиною (на вхід та вихід відповідно), причому Україна проводила аукціон першою і весь прибуток залишала собі. Особливість такої форми полягає в тому, що основна виручка йде саме з першого аукціону. Другі торги не приносять прибутку, оскільки, як правило, всі потужності викуповуються на першому.

Словакам така ситуація, звісно, не подобалася – вони теж хотіли отримувати якісь гроші. І коли побачили, що українська сторона виходить на аукціон першою та залишає всі гроші собі, одразу ж вирішили зупинити процес. З 21 числа вони фактично припинили торги, виставивши на продаж "0" потужностей на вхід, причому попередили про це заздалегідь – 18 квітня (експорт розпочався 17-го). Це підтверджується листом Укренерго на адресу НКРЕКУ, з яким ознайомилося РБК-Україна.

Рішення SEPS було прийнято виходячи з оцінки ефективності односторонніх добових аукціонів.

За неофіційною інформацією, словаки розцінили дії українських партнерів як порушення домовленостей. Які саме порушення побачили словаки з боку "Укренерго" – достеменно невідомо, у SEPS поки не відповіли на запит РБК-Україна. Але за інформацією джерел видання, знайомих із ситуацією, словаки сподівалися першими проводити аукціон та прибуток залишати собі.

Теоретично ділити гроші 50/50 словаки могли погодитись – узгоджувати це питання зі своїм регулятором SEPS не потрібно. І це передбачено європейськими правилами. Але на такий варіант без узгодження з НКРЕКУ не могло піти "Укренерго", оскільки до компанії могли виникнути питання, на якій підставі частина прибутку віддається партнерові і тим самим завдається шкоди державі.

"Керівництво "Укренерго" чудово розуміло, що якщо вони самостійно ухвалять рішення віддавати частину прибутку, то доведеться відповідати, на якій підставі завдається шкоди державі", – зазначив співрозмовник видання, знайомий із ситуацією.

Омельченко вважає, що для "Укренерго" та України вигідна імплементація європейських правил, які передбачають поділ грошей від продажу доступу до перерізів. Але, можливо, на даному етапі "Укренерго" намагатиметься домовитися, щоб таки отримувати весь прибуток від аукціону.

За останньою інформацією, "Укренерго" наприкінці минулого тижня таки відправило словакам проект документа, за яким SEPS проводить аукціон першими, але ділиться прибутком. Словаки готові розглянути такий варіант, відзначило виданню джерело, знайоме із ситуацією, але пропорція поділу грошей поки що обговорюється.

Однак, у будь-якому разі, договір буде тимчасовим і в перспективі доведеться переходити на торги за європейськими правилами та ділитися прибутком. До того ж можливість експорту може бути недовгою. Наприкінці весни та влітку блоки електростанцій активно виводитимуться в ремонт та профіциту генерації вже не буде.

А поки що НКРЕКУ проводить перевірку "Укренерго". Вона розпочалася 9 травня на прохання самої компанії. В результаті регулятор сподівається отримати відповідь на запитання, чому постачання е/е до Словаччини було зірвано і хто винен у втратах прибутку від експорту, який становить близько 20 млн гривень на день.