Нема палива та зарплат. У Маріуполі водії автобусів влаштували страйк, - радник мера

В окупованому Маріуполі (Донецька область) водії автобусів влаштували страйк через невиплату заробітної плати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Страйк припав на майже повну відсутність дизельного пального для роботи автобусів", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко зазначив, що дизельного пального немає, тому що всі залишки після Маріупольської "бавовни" цивільні окупанти передали військовим окупантам.
"Тому, навіть якщо заспокоїти водіїв автобуси на лінію все одно не вийдуть", - додав радник мера.
Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нібито поїздки на окуповані території України побував у захопленому Маріуполі. Він "інспектував" так звану роботу з відновлення міста, яке зруйнували самі ж окупанти.
У тимчасово окупованому Маріуполі мобільний зв’язок зник майже на цілий день.
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