Нема палива та зарплат. У Маріуполі водії автобусів влаштували страйк, - радник мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тому, навіть якщо заспокоїти водіїв автобуси на лінію все одно не вийдуть", - додав радник мера.

Андрющенко зазначив, що дизельного пального немає, тому що всі залишки після Маріупольської "бавовни" цивільні окупанти передали військовим окупантам.

"Страйк припав на майже повну відсутність дизельного пального для роботи автобусів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нібито поїздки на окуповані території України побував у захопленому Маріуполі. Він "інспектував" так звану роботу з відновлення міста, яке зруйнували самі ж окупанти.

У тимчасово окупованому Маріуполі мобільний зв’язок зник майже на цілий день.

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