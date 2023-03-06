Шойгу з "інспекцією" побував у зруйнованому окупантами Маріуполі

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нібито поїздки на окуповані території України побував у захопленому Маріуполі. Він "інспектував" так звану роботу з відновлення міста, яке зруйнували самі ж окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Міноборони РФ.

Оновлено. Партизанський супротив Маріуполя викрив Міноборони РФ на брехні щодо візиту Шойгу.

"Для розуміння. Шойгу був в Маріуполі 3 березня. Ось тут його гвинтокрил ми зафіксували. Маршрут аеропорт Маріуполь - "Невський" та швидко назад. Тобто де-факто сміливості вистачило лише до знаку в місто. Пабліки росіян написали про візит лише сьогодні, а попередня затравка була на наступний день після візиту", - пояснюється в повідомленні місцевого підпілля.

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"У місті Маріуполі "Донецької народної республіки" глава російського військового відомства проінспектував готовність вже зданих об'єктів і хід виконання робіт на майданчиках будівель і споруд, що будуються", - йдеться в заяві.

Як цинічно стверджується в повідомленні російського Міноборони, Шойгу нібито відвідав медичний центр, центр МНС та "новий мікрорайон із 12-ти п'ятиповерхових житлових будинків".

Зазначимо, що ця показова для окупантів вистава із візитом Шойгу в Маріуполь особливо цинічно виглядає через те, що місто фактично зруйноване внаслідок російського вторгнення.

Маріуполь перебував у блокаді армії РФ із початку березня 2022 року, а після того, як окупантам вдалося захопити місто стало відомо, що інфраструктура міста внаслідок боїв була пошкоджена на 90%.

Нагадаємо, що в суботу російське Міноборони стверджувало, що Сергій Шойгу нібито "проінспектував" окупантів на сході України, але точне місце його перебування не називалося.

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