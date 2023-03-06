Нет топлива и зарплат. В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку, - советник мэра

"Забастовка пришлась на почти полное отсутствие дизельного горючего для работы автобусов", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что дизельного горючего нет, потому что все остатки после Мариупольских "хлопков" гражданские оккупанты передали военным оккупантам.

"Поэтому даже если успокоить водителей автобусы на линию все равно не выйдут", - добавил советник мэра.