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У Маріуполі зник мобільний зв’язок: телефони бюджетників ставлять на прослушку

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Маріуполь, Неділя 05 березня 2023 19:43
У Маріуполі зник мобільний зв’язок: телефони бюджетників ставлять на прослушку Ілюстративне фото: у Маріуполі зник мобільний зв’язок (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Маріуполі мобільний зв’язок зник майже на цілий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"На цілий день (майже) в Маріуполі зник мобільний зв’язок", - написав він.

За його словами, від завтра окупанти офіційно ставлять на прослушку мобільні телефони всіх бюджетників міста.

Нагадаємо, росіяни посилили фільтраційні заходи у Маріуполі. Вони зупиняють автобуси та перевіряють документи й телефони мешканців.

До того ж, студентів у Маріуполі змусили здати кров для потреб російських окупантів.

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