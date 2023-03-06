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Нема палива та зарплат. У Маріуполі водії автобусів влаштували страйк, - радник мера

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Маріуполь, Понеділок 06 березня 2023 16:30
Нема палива та зарплат. У Маріуполі водії автобусів влаштували страйк, - радник мера Фото: У Маріуполі водії тролейбусів влаштували страйк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Маріуполі (Донецька область) водії автобусів влаштували страйк через невиплату заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Страйк припав на майже повну відсутність дизельного пального для роботи автобусів", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що дизельного пального немає, тому що всі залишки після Маріупольської "бавовни" цивільні окупанти передали військовим окупантам.

"Тому, навіть якщо заспокоїти водіїв автобуси на лінію все одно не вийдуть", - додав радник мера.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нібито поїздки на окуповані території України побував у захопленому Маріуполі. Він "інспектував" так звану роботу з відновлення міста, яке зруйнували самі ж окупанти.

У тимчасово окупованому Маріуполі мобільний зв’язок зник майже на цілий день.

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