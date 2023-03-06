Нет топлива и зарплат. В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку, - советник мэра

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Забастовка пришлась на почти полное отсутствие дизельного горючего для работы автобусов", - говорится в сообщении. Андрющенко отметил, что дизельного горючего нет, потому что все остатки после Мариупольских "хлопков" гражданские оккупанты передали военным оккупантам. "Поэтому даже если успокоить водителей автобусы на линию все равно не выйдут", - добавил советник мэра.