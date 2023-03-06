Нет топлива и зарплат. В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку, - советник мэра
В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Забастовка пришлась на почти полное отсутствие дизельного горючего для работы автобусов", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что дизельного горючего нет, потому что все остатки после Мариупольских "хлопков" гражданские оккупанты передали военным оккупантам.
"Поэтому даже если успокоить водителей автобусы на линию все равно не выйдут", - добавил советник мэра.
Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу во время якобы поездки на оккупированные территории Украины побывал в захваченном Мариуполе. Он "инспектировал" так называемую работу по восстановлению города, которое разрушили сами же оккупанты.
Во временно оккупированном Мариуполе мобильная связь исчезла почти на целый день.
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