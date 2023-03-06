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Нет топлива и зарплат. В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку, - советник мэра

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Мариуполь, Понедельник 06 марта 2023 16:30
Нет топлива и зарплат. В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку, - советник мэра Фото: В Мариуполе водители автобусов устроили забастовку (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Забастовка пришлась на почти полное отсутствие дизельного горючего для работы автобусов", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что дизельного горючего нет, потому что все остатки после Мариупольских "хлопков" гражданские оккупанты передали военным оккупантам.

"Поэтому даже если успокоить водителей автобусы на линию все равно не выйдут", - добавил советник мэра.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу во время якобы поездки на оккупированные территории Украины побывал в захваченном Мариуполе. Он "инспектировал" так называемую работу по восстановлению города, которое разрушили сами же оккупанты.

Во временно оккупированном Мариуполе мобильная связь исчезла почти на целый день.

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