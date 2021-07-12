Не можна за рахунок України вирішувати проблеми Європи, - Зеленський про "Північний потік-2"

За його словами, багато європейських країн розуміють, що "Північний потік-2" - це питання безпеки не тільки України, а й багатьох інших країн Європи.

"Тому я вважаю, що ці питання можна вирішити тільки комплексно. Не може бути, щоб коштом України вирішувалися проблеми європейського континенту. Я вважаю, що це просто неприпустимо. Тому ми будемо боротися стільки, скільки зможемо і, я впевнений, довше, ніж багато країн", - підкреслив він.