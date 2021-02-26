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Нельзя проводить минские переговоры в стране, которая зависима от России, - Кравчук

Автор: Инна Собора

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Он назвал Беларусь зависимой от Российской Федерации.

Такое заявление Кравчук сделал в интервью Deutsche Welle.

Он считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.

Ранее Кравчук выступал за перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию.

Кравчук также заявлял, что в случае ухудшения ситуации в Беларуси переговоры по Донбассу могут перенести в другую нейтральную страну.

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