Не можна проводити мінські переговори в країні, яка залежна від Росії, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів по Донбасу з Мінська. Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.
Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle.
Він вважає, що необхідно вибрати нове місце для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Потрібно перенести. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. В країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як при таких умовах може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс", - сказав Кравчук.
Раніше Кравчук виступав за перенесення переговорів по Донбасу з Мінська в Австрію.
Кравчук також заявляв, що в разі погіршення ситуації в Білорусі переговори з Донбасу можуть перенести в іншу нейтральну країну.