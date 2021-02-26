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Не можна проводити мінські переговори в країні, яка залежна від Росії, - Кравчук

Автор: Инна Собора

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук виступив за перенесення переговорів по Донбасу з Мінська. Він назвав Білорусь залежною від Російської Федерації.

Таку заяву Кравчук зробив в інтерв'ю Deutsche Welle.

Він вважає, що необхідно вибрати нове місце для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Потрібно перенести. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. В країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як при таких умовах може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс", - сказав Кравчук.

Раніше Кравчук виступав за перенесення переговорів по Донбасу з Мінська в Австрію.

Кравчук також заявляв, що в разі погіршення ситуації в Білорусі переговори з Донбасу можуть перенести в іншу нейтральну країну.

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