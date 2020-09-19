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Кравчук о переносе ТКГ из Минска: решение принимает ОБСЕ

Киев, Суббота 19 сентября 2020 21:44
Кравчук о переносе ТКГ из Минска: решение принимает ОБСЕ
Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддерживает перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию. Однако решение о переносе переговоров должна принимать ОБСЕ.

Об этом он заявил в интервью изданию "Страна".

По словам Кравчука, искать новую международную площадку для переговоров придется, если политический кризис в Беларуси не урегулируется, ведь "работать в таких условиях очень сложно".

"Решение о переносе (переговоров - ред.) принимает ОБСЕ - как модератор. Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решения будут принимать на международном уровне", - пояснил он.

Напомним, ранее Кравчук заявлял, что в случае ухудшения ситуации в Беларуси переговоры по Донбассу могут перенести в другую нейтральную страну.

Отметим, канцлер Австрии Себастьян Курц предлагал Вену в качестве нового посредника в процессе урегулирования на Донбассе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока рано говорить о переносе переговоров ТКГ из Минска в другую страну.

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