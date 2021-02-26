Нельзя проводить минские переговоры в стране, которая зависима от России, - Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Он назвал Беларусь зависимой от Российской Федерации.
Такое заявление Кравчук сделал в интервью Deutsche Welle.
Он считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.
Ранее Кравчук выступал за перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию.
Кравчук также заявлял, что в случае ухудшения ситуации в Беларуси переговоры по Донбассу могут перенести в другую нейтральную страну.